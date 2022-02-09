Цілився в голову: на Полтавщині чоловік застрелив подругу з рушниці покійного батька

У Полтавській області затримали п’яного 45-річного чоловіка, який з рушниці вистрілив у голову своїй подрузі. Після скоєного він сам зателефонував до поліції, однак мотиву вбивства пояснити не зміг.

Інцидент стався ввечері 8 лютого у місті Заводське. Коли правоохоронці приїхали до будинку підозрюваного, на підлозі в одній із кімнат вони побачили тіло 29-річної жінки без жодних ознак життя і в калюжі власної крові.

Вже відомо, що жінка не перебувала у родинних зв’язках з господарем будинку. Під час затримання 45-річний чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння: у нього вже взяли кров для проведення експертизи.

Під час допиту підозрюваний розповів, що стріляв у свою подругу із мисливської гладкоствольної рушниці.

Тоді ж з’ясувалося, що зброя насправді належала його покійному батьку і не була перереєстрована у встановленому законом порядку.

Попередньо кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід: сторона обвинувачення буде клопотати про арешт.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.