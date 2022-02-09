Кричала і давила об парту: у Харкові вчителька отримала догану за знущання над учнем

У Харкові діти зняли відео, як вчителька англійської мови знущається над учнем молодших класів. Після того, як скандал набув розголосу у соцмережах, вона отримала догану.

Інцидент стався 31 січня у загальноосвітній школі №77, однак відео з’явилося в одному із місцевих Telegram-каналів лише 8 лютого. Вже наступного дня, 9 лютого, з роликом ознайомилися працівники ювенальної превенції Харкова.

На записі видно, що вчителька, обурюючись поведінкою учня 9-10 років, міцно схопила його під руки та буквально потягла на центр класу.

Жінка не помітила, що одна із однокласниць хлопчика знімає усе на свій смартфон, і привселюдно почала не лише кричати на учня, а й давити його об парту.

Хлопчик почав плакати, однак це не зупиняло вчительку: на кадром чутно, як діти обговорюють, що декілька хвилин вона навіть душила їхнього однокласника.

Такі дії педагога ніхто не припинив, а дівчинка, що знімала відео, швидко заховала телефон, коли до неї наблизилася, ймовірно, ще одна вчителька.

Конфлікт вичерпано?

Ситуацію, що сталася у школі №77, вже прокоментувала директор департаменту освіти Харкова Ольга Деменко.

Вона запевнила, що конфлікт між педагогом та учнем “практично вичерпано”, а школа оголосила жінці догану.

– Є розуміння з батьками, які теж згодні, що і дитина поводилася не найкращим чином. Я вибачилася перед ними від імені міськради. Як підсумок, вчителька отримала догану, – наголосила Ольга Деменко.

Питання звільнення вчительки з англійської мови не обговорювалося, оскільки у даній ситуації, за словами чиновниці, це було б надмірно.

Педагог працює у цій школі вже майже 10 років, і за цей час подібних випадків не ставалося.

– Її підтримують інші вчителі та батьки. Це була прикра помилка з її боку, яку, сподіваюся, вона більше не повторить, – заявила директор департаменту.

Із ситуацією вже ознайомилися правоохоронці, однак чи зверталися до поліції батьки хлопчика, наразі невідомо. Проводиться всебічна перевірка та правова оцінка події.

Джерела: Харківська міська рада, В’ячеслав Макаров