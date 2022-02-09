У Тернопільській області затримали чоловіка, який зарізав свого батька і серйозно травмував брата. Причиною жорстокого нападу на рідних стало те, що вони не захотіли вгостити чоловіка вечерею.

Інцидент стався ввечері 7 лютого в одному із сіл Кременецького району. У той день 61-річний чоловік і двоє його дорослих синів пішли до знайомих на підробіток.

Разом зі старшим чоловік цілий день допомагав знайомому колоти свиню, а молодший брат виконував домашню роботу в іншого односельчанина.

– За виконану роботу з одними розрахувалися свіжининою, а з іншим – алкоголем. Конфлікт між родичами виник під час вечері. Батько та брат відмовилися ділитися із членом сім’ї м’ясом, – йдеться у повідомленні.

Коли молодшого з братів не пустили повечеряти, він розлютився і відразу схопився за ніж. Батько встав зі столу першим: саме він отримав смертельний удар у груди.

За пораненого пенсіонера заступився старший брат, однак нападника зупинити не зміг – той ножицями вдарив його в обличчя, після чого втік з хати.

Не вгостили вечерею: під Тернополем чоловік вбив батька та тяжко поранив брата / 2 фотографии

Встановлено, що одразу після цього чоловік прибіг до своєї сусідки, де у всьому зізнався. Спочатку та не повірила і вирішила навідатися до будинку. Лише після побаченого схвильована сусідка викликала правоохоронців та медиків.

Що кажуть у поліції

Допитавши односельчан, поліцейським стало зрозуміло, що родина вважалася неблагополучною.

– Жоден з чоловіків не працював, перебивалися тимчасовими підробітками. Зароблене одразу пропивали. Не рідкістю були у цій родині сварки та бійки, – йдеться у повідомленні.

Поки сусідка чекала приїзду медиків, підозрюваний встиг втекти: слідчі спільно з дільничним розшукали його вже за кілька годин. Чоловік ховався в закинутій будівлі аж у сусідньому селі.

Бригада швидкої допомоги констатувала смерть батька підозрюваного. За життя його старшого брата продовжують боротися медики, чоловік перебуває у реанімації.

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Цілком можливо, що після проведення першочергових слідчих дій кількість статей може збільшитися.