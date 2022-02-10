Прожили разом 30 років: на Одещині багатодітна жінка сокирою розрубала чоловіку голову

В Одеській області заарештували багатодітну матір, яка жорстоко розправилася над чоловіком, з яким прожила понад 30 років разом. Так жінка вирішила помститися за багаторічне домашнє насильство у родині.

Інцидент стався у селі Кошари. Бездиханне тіло 54-річного Сергія з проламаною головою знайшли на одній із дачних ділянок.

Сусіди розповіли, що разом із дружиною він виховав сина і двох доньок. Однак поліцейські не очікували, що саме дружина зізнається у вбивстві батька своїх дітей.

Сокира і дві пляшки горілки

56-річна Любов Клуссон спокійно і чітко розповіла усі подробиці того дня, і що саме змусило її піти на такий вчинок.

Того дня Сергій вчергове почав вимагати у жінки грошей, аби купити собі горілки. Вона пояснила, що зараз у неї відпустка, і зайвих грошей не залишилося. Погрожуючи побиттям, чоловік таки змусив Любов піти до магазину.

– Ну, знову почав погрожувати. Кажу: немає грошей, ти шо, збожеволів? А він мені: Ти шо, мені горілку не купиш?! Та я тобі бошку розвалю! – пригадує жінка.

Востаннє подружню пару (Сергій та Любов вже не один рік офіційно розлучені, однак продовжували жити разом на різних поверхах будинку – Ред.) бачили саме в магазині. За дві пляшки горілки, пиво та цигарки розраховувалася жінка.

Далі, як розповіла Любов слідчим, вона дочекалася, поки Сергій заснув після спиртного. Саме тоді вона схопилася за сокиру і, не чекаючи розправи над собою, холоднокровно вбила сонного чоловіка.

Коли настала ніч, жінка загорнула труп ковдрою і на візку відвезла його на сусідню ділянку.

– Не могла вже… Мене довести!… Не знаю – ніколи в житті нікого не образила, – додає Любов.

Минуле тирана і СІЗО для жінки

Жінка пригадує, що її колишній чоловік хоч і був гарним майстром з різьби по дереву, однак не один десяток років зловживав алкоголем.

Від побоїв чоловіка-тирана страждала не лише вона, а й троє їхніх дітей. Син, за її словами, сім раз тікав із дому, а одна із доньок після страшних побоїв рідного батька не може мати дітей.

– І тюнером голову розбивав, і що завгодно… І щелепу ламав мені… Носова пазуха поламана. Ноги всі сині, гематоми, були. Обіцяв, що не питиме. Клявся… Але там – марно, – зі сльозами на очах розповідала Любов.

Сергій постійно бив і знущався над дружиною, але навіть після розлучення залишався жити у спільному будинку.

Сусіди практично одноголосно підтримують 56-річну Любов і запевняють: вона не планувала умисне вбивство, а просто втратила контроль через нерви.

Тим часом суд вже обрав жінці запобіжний захід: наступні два місяці вона проведе в СІЗО. Любов зізнається, що не шкодує про свій вчинок і зараз може бути спокійною за майбутнє трьох своїх дітей.

Кримінальне провадження щодо жінки відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство). Щонайменше сім наступних років вона може провести у в’язниці.