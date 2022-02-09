Спала після вечірки: на Луганщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою сусідку

У Луганській області судитимуть 36-річного чоловіка, який зґвалтував свою сусідку, коли вона спала. Йому може загрожувати до п’яти років за ґратами.

Інцидент стався у листопаді минулого року у Сєвєродонецьку. Того вечора раніше судимий чоловік разом зі своєю подругою пішов у гості до спільних знайомих.

Там уся компанія вживала алкогольні напої, а після завершення вечірки вони удвох повернулися додому до 36-річного чоловіка.

Попередньо відомо, що жінка сама запропонувала залишитися у нього на ніч. Перебуваючи у стані сильного сп’яніння, чоловік вирішив “скористатися моментом”.

– Під час сну чоловік проти волі та без добровільної згоди зґвалтував її. Потерпіла після злочину звернулась до лікарні та повідомила співробітників поліції, – йдеться у повідомленні.

Станом на лютий досудове розслідування у справі було завершено, що свідчить про достатню кількість доказів вини 36-річного чоловіка.

Лише зараз йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО.

Джерело: Луганська обласна прокуратура