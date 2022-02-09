Утримувала над водою 20 хвилин: на Вінничині шестикласниця врятувала брата

У селі Тростянець Вінницької області 12-річна Ангеліна Соболь врятувала на два роки молодшого двоюрідного брата, який провалився під кригу в шестиметрову копанку.

Шестикласниця кинула хлопчикові гілку акації та що було сил утримувала його на поверхні водойми протягом двадцяти хвилин.

Крім того, ще й примудрялась у цей час пояснювати телефоном тітці дорогу.

– Я дуже перелякалась. У мене рука відразу ж почала боліти, бо Захар набагато важчий за мене, ще й одяг. Було дуже тяжко. Я вже думала, що або зараз піду за ним у воду, або просто відпущу палку, – пригадує Ангеліна Соболь.

Сам Захар теж продемонстрував у критичній ситуації неабияку витримку – не панікував та відчайдушно боровся з сестрою за своє життя.

Йому майже вдалось вилізти, але куртка потягла назад.

– Я намагався зачепитися ногами за землю, але занурювався ще глибше, – розповідає хлопчик.

Жодні крики про допомогу не допомагали, бо біля штучної водойми, поряд із якою брат із сестрою катались із гірки, взимку нелюдно.

Хто прийшов дівчинці на допомогу

Мати Захара Тетяна Табачук, щойно племінниця сповістила їй про інцидент, вибігла надвір та зупинила перший ліпший автомобіль.

У ньому їхала молода пара з Вінниці. Останні не просто домчали жінку, а ще й першими кинулися рятувати її сина.

– Допомогли витягнути Захара, надали теплі речі та підвезли нас машиною додому, – розповідає мати врятованого хлопчика.

Повернувшись до оселі, хлопчика миттю скупали в теплому душі, розтерли горілкою, напоїли чаєм із лимоном та закутали в ковдру.

– Як бачите, дякувати Богу, зараз все добре, – каже жінка.

Що кажуть про порятунок хлопця в ДСНС

Рятувальники вражені, наскільки чітко, наче за інструкцією, діяла дівчинка в екстремально стресовій ситуації.

А в таких випадках, зазначають, головне – не панікувати та не кидатися голіруч витягати людину з води.

– Спершу необхідно зателефонувати за номером 101 до служби порятунку, а потім вже шукати підручні засоби. Це можуть бути, як у цьому випадку, палиця або ж шарф, верхній одяг, ремінь, – пояснює речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Вінницької області Оксана Урбанська.

Героїзм дівчинки надзвичайники обіцяють відзначити урочисто – вона стане номінантом на отримання премії Герой-рятівник року від Вінницької області.

Що про Ангеліну говорять у селі

Після порятунку двоюрідного брата Ангеліну в селі вважають героїнею. Її перший вчитель Павло Бойко пишається ученицею.

– Це дуже шкілька наука далася взнаки. Діти у нас гарно знають техніку безпеки в надзвичайних ситуаціях, – наголошує перший вчитель Ангеліни.

Павло Бойко певен: якби дівчинка швидко не зорієнтувалася в цій ситуації, була б трагедія.