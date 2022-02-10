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Прийшов запалити свічку: у Мелітополі чоловік виніс з церкви метрову скриньку з грошима

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Прийшов запалити свічку: у Мелітополі чоловік виніс з церкви метрову скриньку з грошима

На Запоріжжі 37-річний чоловік виніс із церкви пожертування вірян. Поліцейські затримали його на сусідній вулиці за лічені хвилини після пограбування.

Інцидент стався по обіді 10 лютого у Мелітополі. Патрульні помітили дивного чоловіка, який намагався приховати під одягом метрову дерев’яну скриньку.

Під час розмови він зізнався, що виніс скриньку із собору Олександра Невського. Чоловік додав, що перед цим він зайшов до церкви і запалив свічку.

Помітивши, що у церкві нікого немає, він нахабно викрав дерев’яну скриньку, і великі розміри його не зупинили.

Скільки грошей було всередині, у поліції не повідомили, однак відомо, що горе-крадій вже відбував покарання за аналогічні злочини.

Найближчим часом інциденту буде надано правову оцінку: скоріше за все, провадження буде відкрито за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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