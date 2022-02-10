Служба безпеки України викрила українців, що за завданням спецслужб РФ мали вчинити провокації проти населення Росії.

За даними правоохоронців, російські спецслужби ретельно розробляли план провокацій та диверсій, спрямованих проти власного населення, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

– Такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецслужби РФ завербували трьох мешканців Київщини, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для вчинення провокацій на території Росії, зловмисників мали забезпечити підробленими документами.

Завербовані українці отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній, а від’їзд першої групи до РФ був запланований найближчими днями.

СБУ затримала українців, що мали вчинити диверсії проти росіян на замовлення спецслужб РФ / 8 фотографий

Для вчинення провокацій була розроблена покрокова інструкція дій, а деталі операції зловмисники мали отримати в Росії. За виконання завдання кожному з завербованих українців обіцяли по $4 тис.

Російські куратори запевнили українських громадян, що після виконання завдання їх відправлять додому.

– Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання, – повідомили в СБУ.

СБУ змогли запобігти здійсненню провокацій, а організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області.

Зазначені особи є тренерами у спортклубах з контактних єдиноборств і вже раніше неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.

Правоохоронці також встановили, що провокатори у жовтні-грудні минулого року вдались до вандалізму над пам’ятником Степана Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

Крім того, один із затриманих створив “силове крило”, до складу якого входили спортсмени та представники криміналітету. Група мала брати участь у проплачених масових заворушеннях у Києві наприкінці січня 2022 року, чим мала спровокувати бійки.

Під час обшуків у зловмисників вилучили вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.

Нарізі тривають слідчі дії, а правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ст. 111 (Державна зрада) КК України.