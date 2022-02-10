Сьогодні, 10 лютого, у місті Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, під будівлею міськради прогримів вибух. Про це повідомляє місцевий телеканал Первый городской.

За даними телеканалу, співробітник муніципальної гвардії повідомив, що до будівлі кур’єр приніс посилку, в якій виявили невідомий металевий предмет.

Усіх працівників міськради евакуювали, а на місце оперативно прибули правоохоронці та рятувальники.

Згодом пакунок винесли за межі будівлі міськради та підірвали.

За даними телеканалу, посилка була на ім’я в. о. міського голови Юрія Вілкула. Її нібито надіслали з Білорусі.

ОНОВЛЕНО о 13.40

Як повідомили Фактам ICTV в СБУ, вибух біля міськради Кривого Рогу був навчанням. Спецтренування провели без попереднього погодження.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, в Україні останнім часом збільшилась кількість випадків неправдивих повідомлень про замінування будівель органів влади, об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери.

Обшуки у Криворізькій міськраді

Раніше повідомлялося, що 7 лютого працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до Криворізької міськради та її виконавчого комітету.

Джерело: Первый городской

Фото: Первый городской