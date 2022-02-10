Сьогодні у Кривому Розі Служба безпеки України (СБУ) без попередження провела спецтренування, максимально наближені до реальних. Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, в Україні останнім часом збільшилась кількість випадків неправдивих повідомлень про замінування будівель органів влади, об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери.

У СБУ приділяють максимальну увагу перевірці рівня терористичної захищеності вищезазначених об’єктів.

Спецтренування на відміну від запланованих навчань передбачають раптову перевірку здатності рятувальників та силових структур максимально оперативно реагувати на ситуацію.

Тому сьогодні Анитерористичний центр при СБУ провів спецтренування у мерії Кривого Рогу.

– З метою максимального наближення до реальних умов надзвичайної події був приведений у дію імітаційний вибуховий пристрій, – зазначив Артем Дехтяренко.

Пізніше усім, хто брав участь у тренуваннях, нададуть рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій.