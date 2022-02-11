Жив у забитій на цвяхи коморі: під Дубно матір побила 12-річного сина і написала відмову

У Рівненській області 12-річний хлопчик поскаржився на те, що матір над ним знущається і б’є палицею. У той же вечір жінка написала заяву про відмову від рідного сина.

Інцидент вразив усіх мешканців села Смига, що у Дубенському районі. Самотнього, заплаканого і наскрізь промоклого Дмитрика пізно ввечері зустріли діти, які привели його до себе додому. Звідти дорослі і викликали поліцію, оскільки хлопчик розповів – втік з дому через побої матері.

– Просто казав, що його ображають, що б’ють. Що мама його палицею била. Він зранку снідав, а мама побила його палицею. В нього синець біля ока був. Я прибігла до нього, питаю, Діма, що сталося. Він каже, я втік з дому, бо мене побила мама, – розповіла небайдужа сусідка.

Кімната-комора

Поліцейські у той же вечір разом із Дмитриком поїхали до нього додому. Будинок, де мешкала родина, виглядав цілком охайно, однак хлопчик жив у повній ізоляції від родини майже півроку.

12-річного сина матір поселила у справжню котельню-комору: невеличке приміщення без вікон, де топлять піч. Зі зручностей – лише стіл та старе ліжко.

Найжахливішим стало те, що на ніч кімнатку хлопчика матір забивала цвяхами, і дитина не могла вийти навіть до туалету.

– Він був пригнічений, наляканий і взагалі не спілкувався. В кімнаті ми зафіксували, що стояло відро для справляння власних потреб. Також була тарілка з їжею і чашка з водою. Хлопчик розповів, що проживає в даній кімнаті з вересня місяця, – повідомили у поліції.

Що розповіла родина Дмитрика

Із журналістами Надзвичайних новин погодилася поспілкуватися лише бабуся хлопчика. Для неї Дмитрик не рідний онук, бо замість рідного батька його виховує вітчим.

За словами Лідії Білик, хлопчик нічого не потребує і ніхто його не ображає. А зачиняли Дмитрика у коморі на цвяхи через те, що він нібито постійно тікав з дому.

– На два дні, максимум на чотири, ми його закривали, бо тікав в ліс. Слухайте, тікає в ліс, ради дати не можна. Я ще не бачила такої дитини, – поскаржилася пенсіонерка.

Водночас у поліції уточнили, що матір у 2020 році вже сплачувала штраф за побиття свого сина. Чому вона продовжила насильство над хлопчиком, журналістам жінка так і не пояснила.

У будинку, звідки вилучили Дмитрика, він проживав уже сім років, після другого заміжжя матері. Зараз вона виховує ще й п’ятирічну доньку.

Після останнього інциденту з поліцією жінка без вагань написала відмову на сина, мовляв, не справляється.

Де хлопчик зараз

Про те, що Дмитрик не перший рік конфліктує зі своєю матір’ю, поліцейським розповіли вчителі ліцею, куди хлопчик ходив до шостого класу.

Педагоги підтвердили, що у нього цілком нормальна поведінка, однак часто він потребує трошки більше уваги, аніж його однокласники.

Перше, що Дмитрик попросив інспектора ювенальної поліції, коли вони приїхали до нього додому – це допомогти йому розв’язати приклади з математики, тому що йому не вдалося це зробити самому.

Зараз 12-річний хлопчик перебуває у Рівненському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. Перші декілька днів він часто плакав і не розумів, що відбувається.

– Він трошки плакав, спостерігалася тривожність. Але це нормально, тому що дитина потрапила в новий заклад, це період адаптації. Дитина розповідає, що потрапив сюди через фізичне насильство з боку матері, – розповіли у центрі реабілітації.

Незважаючи на заяву про відмову від сина, поліція все ж склала на горе-матір адмінпротокол за домашнє насильство. Жінці дали три місяці, аби вона виправилася та отримала можливість повернути дитину.