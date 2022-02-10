У Львівській області суд відпустив на волю багатодітного батька, який зрадив своїй дружині з неповнолітньою знайомою. На той момент дівчинці було менше 16-ти років.

За даними слідства, статевий акт між дорослим чоловіком і школяркою відбувся на початку трaвня 2019 рoкy.

“Закоханий” кавалер добре знав, що дівчинка ще не досягла повноліття. Водночас у матеріалах суду зазначено, що секс між ними був добровільним.

Чи знала про зраду дружина підсудного до початку слідства, не зазначається. Разом із нею чоловік виховує трьох маленьких дітей.

Що вирішив суд

У матеріалах справи йдеться, що підсудний повністю визнав свою вину і запевнив, що кається у скоєному. Ані цивільного позову, ані будь-яких інших претензій неповнолітня дівчинка до нього не висувала.

Кримінальне провадження було відкрито ч. 1 ст. 155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) КК України.

Згідно з рішенням суду, чоловік отримав два роки умовного терміну. Водночас суддя замінив це на один рік іспитового, фактично відпустивши його на волю.

Окрім цього, горе-сім’янин повинен буде заплатити понад 4 тис. гривень, які держава витратила на прoвeдeння eкспeртизи.

Джерело: ЄДРСР