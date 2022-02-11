Американську пенсіонерку 17 годин протримали у заручниках, її врятували завдяки грі Wordle

В США до будинку самотньої літньої жінки вдерся незнайомець, який 17 годин протримав її у заручниках. Пенсіонерку змогли врятувати завдяки популярній головоломці Wordle.

Інцидент стався у передмісті Чикаго в ніч на 6 лютого. 80-річна Деніз Холт спала у своїй кімнаті, коли до неї в будинок через вікно проник оголений чоловік із ножицями в руках.

Нападник був весь у крові, оскільки, розбиваючи вікно, зачепився за уламки скла. Спочатку він пригрозив літній жінці розправою, однак вже за лічені хвилини спокійно ліг до неї під ковдру, аби “зігрітися”.

Після цього чоловік знову схопився за ножиці і наказав жінці піти з ним в душ. Під тиском погроз 80-річна Деніз змушена була перерізати усі телефонні дроти, аби до неї ніхто не зміг додзвонитися.

Протягом усієї ночі чоловік повторював, що не завдасть власниці будинку жодної шкоди. Під ранок він завів літню жінку до холодного підвалу і замкнув двері.

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Як рятували пенсіонерку

Згідно з даними поліції, Деніз Холт була замкненою протягом 17-ти годин. Будучи босою у нічній сорочці, вона марширувала і робила різні вправи, аби не змерзнути.

Дві дорослі доньки Деніз, що живуть в інших штатах, першими помітили зникнення матері. Жінка щоранку ділилася з ними своїми результатами гри в онлайн-головоломки Wordle, однак цього разу доньки не отримали жодного повідомлення.

Стурбовані жінки викликали поліцію, аби пересвідчитися, що з матір’ю все добре. Злочинця, який у цей час залишався в будинку пенсіонерки, затримували силами спецназу.

Ним виявився 32-річний Джеймс Девіс, який, за попередніми даними, має психічні розлади. Чоловіку вже висунули звинувачення у збройному вторгненні, викраденні людини та нападі на поліцейського.

80-річна жінка перебуває в шоці, однак внаслідок нападу жодних фізичних травм не зазнала.