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Розбиті вікна і одне ліжко на всіх: на Закарпатті у 25-річної матері вилучили п’ятьох дітей

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Розбиті вікна і одне ліжко на всіх: на Закарпатті у 25-річної матері вилучили п’ятьох дітей

На Закарпатті у 25-річної багатодітної матері вилучили відразу п’ятьох маленьких дітей. Найстаршій дівчинці дев’ять років, наймолодшому хлопчику – три роки.

Інцидент стався у селі Крите Мукачівського району. Відомо, що молода матір виховувала дітей без чоловіка. Хто повідомив поліцейських про жахливі умови життя її п’ятьох дітей, не зазначено.

У занедбаному будинку через розбиті вікна була дуже низька температура. Навколо панувала антисанітарія, діти були голодними та недоглянутими.

За незрозумілих причин на усіх шістьох мешканців у будинку було лише одне ліжко. Цілком можливо, що діти час від часу могли спати на холодній підлозі.

Що вирішила поліція

Родина не перший рік перебуває на обліку, і представники соцслужб багато разів просили 25-річну жінку створити більш сприятливі умови для своїх маленьких дітей.

Станом на 11 лютого усіх п’ятьох було вилучено від матері. Дев’ятирічна дівчинка перебуває на обстеженні в обласній лікарні, її молодші братики і сестрички проживатимуть у дитячому притулку.

На горе-матір за неналежне виховання складуть черговий адмінпротокол за статтею 184 КУпАП. Найближчим часом буде вирішено питання про позбавлення жінки батьківських прав.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Depositphotos

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