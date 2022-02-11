Спрямував струмінь води в обличчя: 53-річного волинянина засудили за вбивство колеги

У Волинській області перед судом постав 53-річний чоловік, який, будучи напідпитку, випадково вбив свого знайомого. Наступні шість років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався наприкінці грудня 2020 року у селі Шклинь під Луцьком. Разом чоловіки перебували на одному із приватних підприємств, коли між ними виник конфлікт.

Розлючений прибиральник скерував своєму опоненту струмінь води з апарату високого тиску прямо в обличчя.

Внаслідок цього він смертельно пошкодив гортань 42-річного чоловіка: від отриманої травми той помер на місці.

Під час слідства підсудний у подробицях розповів, що сталося того дня: за його словами, він хотів “поставити на місце” свого колегу, але не вбивати.

З огляду на це та низку інших встановлених фактів кримінальне провадження було відкрито за ч.2 ст. 121 (Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого) КК України.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Джерело: Волинська обласна прокуратура