Їхав з “подарунками” до нареченої: у Білій Церкві судитимуть грабіжника, який побив жінку

У Київській області судитимуть 31-річного чоловіка, який жорстоко побив і пограбував удвічі старшу жінку. Наступні десять років він може провести у в’язниці.

Інцидент стався ввечері 14 листопада у Білій Церкві. 56-річна жінка поверталася додому, коли неподалік залізничного мосту на неї накинувся незнайомець.

Без жодних слів він дістав дерев’яну дошку і наніс їй серію ударів у різні частини тіла. Коли жінка впала, молодик вирвав з її рук сумку, в якій була готівка, банківські картки та смартфон.

Одразу після цього 31-річний чоловік планував їхати із награбованим до своєї нареченої, яка живе в іншій області. На щастя, жінці допомогли небайдужі перехожі, і того ж вечора після повідомлення у поліцію зловмисника затримали.

Поки тривав допит, 56-річну жінку госпіталізували: через численні травми вона перебувала на тривалому лікуванні.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 187 КК України. Йдеться про розбій, вчинений особою, що раніше вже притягувалася до відповідальності за аналогічні злочини.

Обвинувальний акт станом на 11 лютого вже скерували до суду. Якщо вину зловмисника буде доведено, йому загрожує від семи до десяти років за ґратами із конфіскацією майна.