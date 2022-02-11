Зачинив у сауні і ґвалтував: за вбивство жінки мешканець Запоріжжя отримав довічне

Прокуратура відстояла довічне ув’язнення чоловіку, який сім років тому жорстоко вбив 57-річну адміністраторку сауни. Перед розправою він зґвалтував свою жертву у неприродній спосіб.

Навесні 2021 року суд призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років в’язниці, однак зараз вирок замінили на довічне.

Знущався, бив і душив

Жахливий інцидент стався 26 листопада 2015 року у Запоріжжі. Підозрюваний (тоді ще 38-річний) чоловік вирішив провести вечір у сауні, розташованій на проспекті Соборному.

На вході його зустріла 57-річна працівниця сауни. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік вирішив “позалицятися” до неї, однак отримав відмову.

– Підсудний напав на адміністраторку закладу, подолав силою її опір та всупереч волі жінки задовольнив свою статеву пристрасть. Удари наносив по голові, тулубу, рукам і ногам, – йдеться у повідомленні.

Після статевого акту 38-річний зловмисник здавив жінці шию і буквально дивився, як вона помирає.

Сигналізація і слідство

Того ж вечора до сауни прибув наряд поліцейських, які відреагували на сигналізацію. Всередині вони виявили закривавлене тіло 57-річної жінки.

За лічені хвилини кінолог разом із собакою знайшли і самого зловмисника: він був занадто п’яний, аби втекти з місця вбивства, тому заховався у сусідньому приміщенні.

Головним доказом причетності чоловіка стали відео з камер спостереження. Водночас на суді зловмисник до останнього не хотів визнавати свою вину повністю.

Спочатку кримінальне провадження було відкрито лише за ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Під час досудового розслідування та низки експертиз правова кваліфікація змінилася.

Після понад семи років розгляду суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 153, п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України. Йдеться про вбивство та задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

Окрім цього, з нього було стягнуто матеріальну та моральну шкоду у сумі понад 387 тис. гривень. Решту життя жорстокий ґвалтівник проведе у в’язниці.

Джерела: Запорізька обласна прокуратура, Жовтневий райсуд Запоріжжя