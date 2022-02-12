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Тіло знайшли без одягу: на Львівщині через необережне куріння загинув чоловік

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Тіло знайшли без одягу: на Львівщині через необережне куріння загинув чоловік

У Львівській області в пожежі трагічно загинув чоловік. Його особу встановлюють поліцейські.

Інцидент стався в ніч на 12 лютого у Жовкві. Пожежа почалася у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Львівській.

Рятувальники, які прибули на місце події, швидко знайшли місце, де почалося загоряння. Коли вогонь було ліквідовано, у підвалі будинку знайшли чоловіка без одягу: медикам довелося констатувати його смерть.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. Ймовірно, чоловік курив у підвалі, коли на ньому загорівся одяг.

Чи був загиблий мешканцем будинку, де сталася пожежа, буде встановлено найближчим часом.

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Джерело: Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА

Фото: Depositphotos

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