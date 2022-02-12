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У Чернігові електричка збила неповнолітню дівчинку, за її життя борються медики

Наташа Тарчевська редакторка стрічки

У Чернігові електричка збила неповнолітню на залізничному переїзді. Дівчинка госпіталізована у критичному стані.

Інцидент стався ввечері 12 лютого у мікрорайоні Подусівка. Близько шостої години 17-річна дівчинка перетинала колії, коли її збив електропотяг сполученням Чернігів-Славутич.

Чи була це спроба самогубства, чи трагічна випадковість, встановлять правоохоронці. Більш детальну інформацію про стан здоров’я дівчинки лікарі наразі не повідомляють.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) КК України.

На місці інциденту працюють патрульні слідчо-оперативна група та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Depositphotos

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