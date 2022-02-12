У Луганську бойовик розстріляв своїх “побратимів” і втік в “ДНР” – розвідка

У непідконтрольному Луганську бойовик під дією наркотиків розстріляв своїх “побратимів”, пілся чого втік до так званої ДНР.
За даними української розвідки, інцидент стався 10 лютого у 7-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ.
– Цього дня військовослужбовець розвідувальної роти зазначеної бригади у стані наркотичного сп’яніння обстріляв своїх співслужбовців, – йдеться в повідомленні.
Внаслідок збройного нападу двоє бойовиків загинуло, ще двоє – отримали поранення.
Станом на вечір 12 лютого самопроголошена “влада” так званої ЛНР продовжує пошуки підозрюваного.
Такий інцидент, як підкреслили українські розвідники, є черговим прикладом того, яким насправді є морально-психологічний стан окупантів.
Джерело: ГУ розвідки Міноборони України