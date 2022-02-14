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Факти / Надзвичайні події

Поліція відкрила дві справи за фактом нападу на журналістів у Дніпрі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Напад на журналістів Української правди

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів видання Українська правда. Про це йдеться на сайті Національної поліції.

— Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їхньої професійній діяльності, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 13 лютого у місті Дніпро на території аеропорту.  Конфлікт виник між групою осіб та журналістами видання Українська правда.

— За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ), – зазначили у пресслужбі.

Наразі поліцейські збирають інформацію про обставини події, а також проводяться першочергові слідчі дії.

У неділю у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Інцидент стався близько 15:00 біля віп-терміналу аеропорту. На знімальну групу видання було скоєно напад. За словами Ткача, невідомі, погрожуючи ножем, забрали телефон в оператора та вимагали до нього пароль, щоб видалити відео.

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Джерело: Нацполіція

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