Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом нападу на журналістів видання Українська правда. Про це йдеться на сайті Національної поліції.

— Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їхньої професійній діяльності, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася 13 лютого у місті Дніпро на території аеропорту. Конфлікт виник між групою осіб та журналістами видання Українська правда.

— За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ), – зазначили у пресслужбі.

Наразі поліцейські збирають інформацію про обставини події, а також проводяться першочергові слідчі дії.

У неділю у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Інцидент стався близько 15:00 біля віп-терміналу аеропорту. На знімальну групу видання було скоєно напад. За словами Ткача, невідомі, погрожуючи ножем, забрали телефон в оператора та вимагали до нього пароль, щоб видалити відео.