Пожежа у Київській гімназії східних мов: згоріло 2 тис. кв. м покрівлі

Масштабна пожежа сталася 14 лютого близько 1.20 в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов на вулиці Львівській, 25, що у Святошинському районі столиці. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Загорілася покрівля триповерхової будівлі гімназії. Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що будинок старий, з дерев’яними конструкціями та перекриттями. Тому вогонь швидко поширювався.
Рятувальники вдалося ща дві години локалізувати загоряння на площі 2 000 кв. м та о 4.39 повністю ліквідувати.
На місці пожежі працювало 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 60 рятувальників.
Що стало причиною пожежі, встановлюватимуть правоохоронні органи.
Сьогодні вночі у Києві також горіла багатоповерхівка на вул. Флоренції, 12-А у Дніпровському районі столиці.
Пожежа виникла на кухні в одній із квартир на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Займання о 3.17 ліквідовано.
Бійці ДСНС врятували господаря квартири. Попередньо встановлено, що у нього отруєння продуктами горіння, але від госпіталізації чоловік відмовився. Вогонь пошкодив лінолеум, закопчено стіни та стелю квартири.