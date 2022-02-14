Масштабна пожежа сталася 14 лютого близько 1.20 в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов на вулиці Львівській, 25, що у Святошинському районі столиці. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Загорілася покрівля триповерхової будівлі гімназії. Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що будинок старий, з дерев’яними конструкціями та перекриттями. Тому вогонь швидко поширювався.

Рятувальники вдалося ща дві години локалізувати загоряння на площі 2 000 кв. м та о 4.39 повністю ліквідувати.

На місці пожежі працювало 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 60 рятувальників.

Що стало причиною пожежі, встановлюватимуть правоохоронні органи.

Пожежа у Київській гімназії східних мов: згоріло 2 тис. кв. м покрівлі / 3 фотографии

Сьогодні вночі у Києві також горіла багатоповерхівка на вул. Флоренції, 12-А у Дніпровському районі столиці.

Пожежа виникла на кухні в одній із квартир на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Займання о 3.17 ліквідовано.

Бійці ДСНС врятували господаря квартири. Попередньо встановлено, що у нього отруєння продуктами горіння, але від госпіталізації чоловік відмовився. Вогонь пошкодив лінолеум, закопчено стіни та стелю квартири.