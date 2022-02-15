Йшов з татом до садочка: у селі на Вінничині п’яний водій ВАЗ збив трирічного хлопчика

У Вінницькій області водій легковика ВАЗ збив трирічого хлопчика. Дитину терміново госпіталізували.

Інцидент стався вранці 14 лютого в селищі Дашів Гайсинського району. 28-річний чоловік, який перебував за кермом легковика, допустив наїзд на хлопчика.

Встановлено, що того ранку дитину до садочка вів 36-річний місцевий мешканець. Жодних попереджувальних сигналів, за словами чоловіка, водій ВАЗ не робив.

Коли на місце події прибули правоохоронці, з’ясувалося, що 28-річний водій на момент скоєння ДТП був п’яним.

– Освідування на стан сп’яніння зафіксувало 1,27 проміле алкоголю в організмі водія, – йдеться у повідомлення.

Трирічного хлопчика з травмами госпіталізували до Вінницької обласної дитячої лікарні. У якому стані дитина, наразі не повідомляється.

Кримінальне провадження за фактом ДТП відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

За скоєне чоловіку може загрожувати покарання до трьох років умовно з позбавленням права керувати транспортними засобами.