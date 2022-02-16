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У Нью-Йорку знайшли дівчинку, яка зникла у 2019 році: дитина два роки жила під сходами

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Нью-Йорку знайшли дівчинку, яка зникла у 2019 році: дитина два роки жила під сходами

У Нью-Йорку випадково знайшли маленьку дівчинку, яка зникла ще у 2019 році. Чотирирічну Пейслі Шултіс знайшли у маленькій кімнатці під сходами, що ведуть до підвалу будинку її біологічних батьків, позбавлених своїх прав на дитину.

14 лютого поліція отримала ордер на обшук та довідку щодо ймовірного місцезнаходження дівчинки, яку розшукував її законний опікун.

Один із детективів під час обшуків зауважив, що на сходах видніється фрагмент тканини, який нагадує ковдру.

На його вимогу слідчі використали інструменти, аби зняти декілька дерев’яних сходинок: саме тоді вони побачили крихітні ніжки дівчинки.

– Приміщення було невеликим, холодним і вологим, – розповіли детективи журналістам.

На щастя, з чотирирічною Пейслі Шултіс, за попередніми висновками медиків, нічого не сталося.

Її здоров’я перебуває у нормі, і дитину вже повернули законному опікуну. Найближчим часом суд вирішить долю викрадачів дівчинки.

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Фото: Depositphotos

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