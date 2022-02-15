Вдома знайшли передсмертну записку: 54-річна одеситка загинула під колесами потяга

В Одесі 54-річна жінка кинулася під потяг. Внаслідок отриманих травм вона загинула на місці.

Інцидент стався 15 лютого неподалік залізничної станції Слобідська. Одеситка вийшла на колії раптово, якраз перед наближенням потяга.

Машиніст, що кермував локомотивом, розповів слідчим, що відразу почав гальмувати, однак через коротку відстань жінка була приречена.

Коли на місце події прибули медики, їм залишалося тільки констатувати смерть постраждалої.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу жінки та навідалися до неї додому. В одній із кімнат було знайдено передсмертну записку, зміст якої не розголошують.

Наразі провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України з позначкою самогубство.