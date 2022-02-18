Міряв температуру і цілував: у Львові школярка звинуватила свого фізрука у домаганнях

В одному із ліцеїв Львова школярка звинуватила свого вчителя з фізкультури у домаганнях. Водночас однокласники майже одноголосно стали на захист педагога.

Інцидент стався в Карпати під час зимових канікул. Відразу після того, що сталося, 15-річна Вероніка зателефонувала на гарячу лінію для жертв насилля, і лише потім матері та поліцейським.

Матір захищає доньку

Як розповіла журналістам матір школярки Олена Крамаренко, до 21-го ліцею Вероніка перейшла на навчання лише у січні, і за цей час не встигла добре познайомитися з однокласниками.

Саме тому дівчинка погодилася поїхати з колективом до Карпат: подорож відбувалася під керівництвом молодого фізкультурника Миколи Володимировича.

– В якийсь момент він почав лізти до неї цілуватися. Тобто, з язиком, цілувати, і вона не підпускала його, як могла, закривалася, – зізнається матір Вероніки.

Дівчинка розповіла матері, що в Карпатах вони усі разом випивали алкогольні напої. До цього дня Вероніка начебто ще ніколи не куштувала спиртне, і після кількох ковтків їй стало зле.

– По факту і він пив, і вони. З його дозволу, виходить. Моя донька не звикла до такого, їй від тієї слабоалкоголки стало погано. Вона була перелякана. Вона не очікувала, ну він доросла людина, і вона сама в кімнаті знаходиться. Так було кілька разів. На четвертий раз, він знову поліз, і поліз під кофтинку, – додає Олена Крамаренко.

Що розповів вчитель з фізкультури

28-річний Микола Володимирович, підозрюваний у домаганнях до своєї учениці, усі звинувачення відкидає.

Він зізнався, що того вечора через погане самопочуття Вероніки просто вирішив поміряти їй температуру. Жодних зайвих дотиків чи поцілунків, за словами педагога, бути не могло.

– Так, пиво було, була горілка, яка вже буланадпита, там половини точно вже не було, і багато різного пива. Я не заперечую, що я відтягнув футболку і поставив їй градусник, але потім я повернув її на ту сторону, де градусник, і на цьому все, – розповів журналістам вчитель.

Після того, що сталося, Микола Володимирович і надалі працює в ліцеї, від уроків його не відсторонили.

Повірити у те, що колишній учень, а тепер ще й викладач ліцею зазіхнув на десятикласницю, ніхто не може, тому тут чекають на офіційні висновки слідчих.

Реакція директора і поліції

За словами директора львівського ліцею №21 Валентини Звежинської, про спонтанну поїздку до Карпат, організовану вчителем фізкультури, вона не знала.

Водночас жінка додала, що Микола Володимирович – улюблений вчитель не лише старшокласників, а й їхніх батьків. За дев’ять років роботи у ліцеї на нього не було складено жодної скарги.

– Ні я, ні адміністрація, ні класний керівник – ми не були поставлені до відома щодо такої поїздки. Просто вчитель користується величезною повагою дітей. Службове розслідування прийде до висновку: якщо відповідь буде “так”, такий вчитель не заслуговує роботи в освітньому закладі, – підкреслила директорка ліцею.

Тим часом у поліції вже провели низку експертиз. За результатами однієї із них, у той вечір 15-річна Вероніка була тверезою, а от вчитель перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі відомо, що дівчинка ще не приходила на заняття після інциденту: вона перебуває у пригніченому стані, з нею працює психолог.

Мати школярки заявила, що планує знову перевести доньку до іншого навчального закладу, аби уникнути цькувань з боку однокласників.

Наскільки правдивими є звинувачення школярки у домаганнях з боку педагога, з’ясовуватимуть правоохоронці. Якщо вину 28-річного чоловіка буде доведено, його не лише звільнять з роботи, а й посадять за ґрати.