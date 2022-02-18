У Києві побилися пасажири метро, в одного з яких була вогнепальна зброя

У Києві поліцейським вдалося попередити конфлікт між двома пасажирами метро, в одного з яких була вогнепальна зброя. Обох чоловіків затримали.

Інцидент стався 17 лютого на станції метро Харківська. До правоохоронців звернулися працівники метрополітену, які стали свідками сварки між чоловіками.

Предмет, схожий на вогнепальну зброю, було вилучено: на щастя, нападник не встиг її застосувати. Чи був це справжній пістолет, стане відомо за результатами експертизи.

– Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі слідчі з’ясовують обставини події, опитують свідків та очевидців інциденту, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження буде відкрито вже після опрацювання отриманої інформації. Чи були затримані знайомі до цього інциденту і що стало його причиною, встановлюється.

Водночас на офіційній Facebook-сторінці Київського метрополітену жодних подробиць конфлікту між пасажирами не публікували.