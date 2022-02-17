У Волинській області затримали 28-річного молодика, який разом із товаришем пограбував чоловіка. На свою жертву вони накинулися прямо у під’їзді.

Інцидент стався 10 лютого у Ковелі. До поліції звернулася дружина потерпілого, яка розповіла, що чоловік повернувся додому побитий та без сумки, де була чимала сума грошей.

Під час першочергових слідчих дій з’ясувалося, що до зухвалого пограбування причетні двоє мешканців міста Луцьк віком 28 та 30 років. Для цього поліцейські декілька днів працювали з відео камер спостереження та іншими деталями, наданими потерпілим.

– Їх уже сьогодні затримали у Луцьку співробітники управління карного розшуку, ковельські оперативники і слідчі та патрульні поліцейські. Один з них вже мав проблеми із законом та був судимий за подібні злочини, – йдеться у повідомленні.

Пограбування двоє чоловіків планували заздалегідь. Чи були нападники знайомі зі своєю жертвою, у поліції не повідомили.

Видерли сумку з грошима: у Ковелі чоловіка побили у під’їзді, його врятувала дружина / 7 фотографий

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.187 (Розбійний напад) КК України. Під час обшуків у квартирах підозрюваних слідчі виявили речові докази, які підтверджують причетність до пограбування у Ковелі.

Найближчим часом обом грабіжникам оберуть запобіжний захід. Якщо суд доведе вину чоловіків, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.