Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Інцидент стався вранці 16 лютого, коли представники місії патрулювали непідконтрольну українському уряду територію поблизу населеного пункту Шимшинівка, що за 27 км на південний захід від Луганська.

До співробітників СММ ОБСЄ підійшов бойовик, який не мав при собі зброї, і попросив їх залишити полігон, заявивши, що там не дозволяється перебувати під час навчань із бойовою стрільбою.

– Він також сказав, що таке перебування на території має бути узгоджене з особами, яким належить фактичний контроль, – йдеться у звіті.

Після цього представник незаконних збройних формувань погрожував забрати патрульні автомобілі, якщо місія спробує відвідати полігон без попереднього погодження.

Представникам СММ довелося залишити цей район.

В СММ ОБСЄ нагадують нагадує про безумовність своєї свободи пересування та своє право здійснювати моніторинг у межах, визначених у мандаті місії.

У січні повідомлялося, що на Донбасі окупанти неодноразово глушили безпілотники місії ОБСЄ.