Донецька залізниця обмежила рух приміських пасажирських та вантажних поїздів через артобстріли. Про це повідомляє пресслужба залізниці.

Зазначається, що попри надані гарантії безпеки з непідконтрольної території бойовики знову почали обстріли.

Так, близько 8.00 неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл.

– Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали, – йдеться у повідомленні.

Наразі усі роботи припинили, а працівники доставлені до бомбосховища.

Через обстріли Донецька залізниця тимчасово обмежила рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

Станція Фенольна знаходиться у смт Нью-Йорк.

Головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний повідомив, що сьогодні під Щастям гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ.

Джерело: Донецька залізниця

Фото: Донецька залізниця