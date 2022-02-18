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На Донеччині через артобстріли обмежили рух поїздів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Донеччині через артобстріли обмежили рух поїздів

Донецька залізниця обмежила рух приміських пасажирських та вантажних поїздів через артобстріли. Про це повідомляє пресслужба залізниці.

Зазначається, що попри надані гарантії безпеки з непідконтрольної території бойовики знову почали обстріли.

Так, близько 8.00 неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл.

– Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали, – йдеться у повідомленні.

Наразі усі роботи припинили, а працівники доставлені до бомбосховища.

Через обстріли Донецька залізниця тимчасово обмежила рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

Станція Фенольна знаходиться у смт Нью-Йорк.

Головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний повідомив, що сьогодні під Щастям гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ.

Джерело: Донецька залізниця

Фото: Донецька залізниця

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