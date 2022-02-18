Донецька залізниця обмежила рух приміських пасажирських та вантажних поїздів через артобстріли. Про це повідомляє пресслужба залізниці.
Зазначається, що попри надані гарантії безпеки з непідконтрольної території бойовики знову почали обстріли.
Так, близько 8.00 неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл.
– Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали, – йдеться у повідомленні.
Наразі усі роботи припинили, а працівники доставлені до бомбосховища.
Через обстріли Донецька залізниця тимчасово обмежила рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.
Станція Фенольна знаходиться у смт Нью-Йорк.
Головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний повідомив, що сьогодні під Щастям гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ.
Джерело: Донецька залізниця
Фото: Донецька залізниця