У Харкові з родини тимчасово вилучили дев’ятирічну дівчинку. Матір кілька днів поспіль зловживала алкоголем та залишила доньку, хвору на застуду, без жодного нагляду.

Інцидент стався у Київському районі міста. Жінка виховує дев’ятирічну дівчинку без чоловіка: удвох вони проживають в одному із гуртожитків на вулиці Старошишківській.

За попередньою інформацією, поліцію та представників соцслужб викликали небайдужі сусіди, які втомилися від алкоголізму молодої жінки.

Не могла встати з ліжка: у Харкові дев’ятирічну дівчинку забрали від п’яної матері / 2 фотографии

Коли до кімнати зайшли правоохоронці, горе-матір була настільки п’яною, що не змогла підвестися з ліжка. Поруч сиділа її розгублена донька.

Було встановлено, що дев’ятирічна дівчинка довгий час не відвідувала школу через погане самопочуття: згодом медики виявили у неї ознаки застуди.

Поки горе-матір приходила до тями, її доньку забрали до лікарні. На жінку правоохоронці склали адмінпротокол за ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Чи повернуть дівчинку назад в родину, наразі невідомо. Найближчим часом її долю вирішать соцслужби.