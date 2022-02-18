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Факти / Надзвичайні події

У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух: пошкоджена автівка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вибухотехнічна служба

На території тимчасово окупованого Донецька пролунав потужний вибух біля будівлі колишньої Донецької обласної державної адміністрації, в якій зараз розташований так званий “уряд ДНР”.

За даними українських ЗМІ, вибухнув автомобіль, який стояв на місцевій парковці. Начальник “народної міліції ДНР” Денис Синенков повідомив, що пошкоджена його автівка, проте він не постраждав.

За даними агентства окупантів, вибух у Донецьку стався близько 18.00 за київським часом. За їхніми даними, начебто вибухову хвилю чуло все місто.

На місці події працюють екстрені служби та правоохоронні органи. За попередніми даними, постраждалих немає.

Ситуація на Донбасі

За останні дні бойовики загострили ситуацію на Донбасі. Окупанти порушують режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ворожі снаряди влучили у дитячий садочок, місцевий ліцей, залізничну станцію, депо та житлові будинки місцевих мешканців. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав українців не довіряти брехні та фейками окупантів.

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Фото: Нацполіція

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