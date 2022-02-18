Знайшли без одягу на кладовищі: у Кам’янці чоловіку загрожує довічне за вбивство молодої жінки

У Хмельницькій області перед судом постав 38-річний чоловік, який жорстоко вбив молоду жінку. Це вже друга жертва підозрюваного: на початку нульових він скоїв вбивство власної дружини.

Інцидент стався наприкінці жовтня минулого року у селі Зіньківці, що біля Кам’янця-Подільського. За даними слідства, 37-річна жінка йшла додому, коли за нею почав слідувати незнайомець.

Поблизу старого кладовища, переконавшись, що нікого немає поруч, 38-річний чоловік вдарив жінку по голові. Внаслідок сильного удару вона втратила рівновагу і впала на землю.

Після цього нападник силою зняв з жінки весь її одяг і задушив. Які саме дії сексуального характеру вчиняв чоловік щодо жертви, у прокуратурі не уточнили з міркувань моральності.

Коли 37-річна жінка перестала пручатися, підозрюваний підвівся з землі і спокійно пішов додому.

Що кажуть слідчі

Кримінальне провадження було відкрито за п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, поєднане із сексуальним насильством та вчинене особою, яка раніше вже вчиняла умисне вбивство) КК України.

Відомо, що 38-річний підозрюваний майже двадцять років тому вбив свою дружину і вийшов на волю після ув’язнення лише у 2019 році.

Це досудове розслідування вже завершено, і обвинувальний акт уже було направлено до суду.

Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 15 років в’язниці або ж довічне позбавлення волі.

Джерело: Хмельницька обласна прокуратура