Не пробачив розриву стосунків: харків’янина заарештували за спробу підпалу колишньої

У Харкові заарештували 28-річного чоловіка, який намагався підпалити свою колишню дівчину. За цинічний замах на вбивство йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Інцидент стався 19 лютого в одному із продуктових магазинів на вулиці Бучми. Усі злочинні дії молодика зафіксували камери відеоспостереження.

23-річна дівчина, яка працювала продавцем у магазині, незадовго до цього розірвала стосунки з хлопцем і більше не хотіла продовжувати спілкування. Того дня нападник навідався до колишньої на роботу і попросив продати йому цигарки.

– Коли продавчиня підійшла до нього ближче, чоловік облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, та став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній загорівся одяг, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Полум’я швидко охопило прилавок, і всередині магазину почалася пожежа. Дівчина тим часом встигла втекти на вулицю через інший вихід, аби покликати на допомогу.

Що кажуть у прокуратурі

Кримінальне провадження було відкрито за трьома статтями: ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України. Йдеться про закінчений замах на умисне вбивство та пошкодження майна шляхом підпалу.

Завдяки відео з камер спостереження та показам постраждалої дівчини зловмисника швидко знайшли і затримали. Станом на 22 лютого чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО.

Якщо суд доведе вину горе-колишнього, йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура