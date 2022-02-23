Забетонований ящик на балконі: у Києві жінка знайшла труп матері, яка зникла 6 років тому

В одній із багатоповерхівок Києва жінка на власному балконі знайшла труп 43-річної матері, яка зникла шість років тому. Труп загиблої лежав на балконі у залитому бетоном дерев’яному ящику.

Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Шість років тому Оксана пішла на роботу і зникла: через декілька місяців її оголосили у розшук, однак слідчі дії не дали результату.

Незабаром після цього до спорожнілої квартири на вулиці Ніжинській переїхала донька 43-річної жінки, Тетяна. Сусіди й досі не можуть збагнути, як за шість років можна було не помітити величезний ящик, чомусь залитий бетоном.

– Її донька жила із двома дітьми ще. Я не можу собі уявити, як за шість років не навести порядок на балконі, це ж тобі не в селі, де якийсь сарай занедбаний, ну хто його знає, – розповів журналістам сусід, який добре знав загиблу.

Лише після початку ремонту у лютому цього року Тетяна почала розгрібати мотлох на балконі. Коли жінка дійшла до дивного ящика, від їдкого запаху мало не знепритомніла. Журналістам Тетяна ніяк не прокоментувала того, що сталося.

Головний підозрюваний

Кримінальне провадження за фактом моторошної знахідки відкрили за ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

Правоохоронці не сумніваються: це була холоднокровна розправа та нахабна спроба приховати сліди вбивства. Однак обставини гибелі 43-річної жінки з’ясувати не так легко, як здавалося.

– Проведено огляд тіла, однак у зв’язку з роками згаяного часу експерти поки не можуть встановити причину настання смерті цієї жінки. Будуть призначені більш ретельні дослідження, які нададуть слідству інформацію. У слідства є версії щодо осіб, які спілкувалися з жінкою напередодні її зникнення, – запевнили у прокуратурі.

За даними поліції, причетні до розправи над жінкою не просто знали свою жертву, а й мали доступ до її квартири, а також достатньо часу, аби після вбивства заливати її тіло бетоном.

Наразі головним підозрюваним є співмешканець загиблої Оксани. Відомо лише те, що чоловік родом із Донеччини: коли його цивільна дружина раптово зникла, він теж перестав виходити на зв’язок.