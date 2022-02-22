У районі міста Червоноград Львівської області ввечері 21 лютого стався землетрус магнітудою 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Джерело підземних поштовхів перебувало на глибині 3 км.

– За класифікацією землетрус належить до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які перебувають всередині приміщення, просто неба – тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою, – повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Також фахівці повідомили, що уважні спостерігачі під час землетрусу у Львівській області могли помітити легкі коливання легких предметів, більш сильно – на верхніх поверхах.

На території Львівської області найбільш потужні землетруси зареєстрували 11 вересня 2018 року та 3 грудня 2019 року з магнітудами 2,2 та 3 відповідно.

21 січня у Кривому Розі стався землетрус. Місцеві жителі відчули підземні поштовхи, розташовані на глибині 5 км. Магнітуда поштовхів становила близько 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус відчули жителі декількох районів міста, в їхніх квартирах дзвенів посуд, ненадовго зникло світло та посунулися меблі.

Джерело: Головний центр спеціального контролю