Дитяча шапочка на кризі: на Полтавщині трагічно загинули двоє дев’ятирічних хлопчиків

У Полтавській області трагічно загинули двоє маленьких хлопчиків. Іванко та Ігорчик були кращими друзями і разом ходили у четвертий клас. Їм було лише дев’ять років.

Після трагічного інциденту у селі Кам’яні Потоки оголошено триденний траур. Того сонячного дня двоє школярів каталися на велосипедах, а востаннє їх бачили у місцевому магазині.

Коли ввечері хлопчики не повернулися додому, батьки негайно почали пошуки, викликали поліцію та попросили про допомогу односельчан.

Директор Кам’янопотоківського ліцею Тетяна Діхтяренко розповіла журналістам, що тривожний дзвінок отримали усі однокласники та друзі зниклих дітей.

– Телефонували усім однокласникам. Всі батьки сприйняли цю інформацію, як про власних дітей. Дуже швидко включилися в цю оперативну роботу, – поділилася вона.

Мобільний телефон був лише в одного хлопчика, однак саме того дня він залишив його вдома. Вже за годину до пошуків зниклих товаришів долучилися мало не усі односельчани.

Де знайшли дітей

Під час пошуків було оглянуто покинуті будинки, ліс, кущі та навіть річку на околиці села.

– До пошукової роботи негайно залучили весь особовий склад Кременчуцького райуправління, наряди патрульної поліції, кінологів, військовослужбовців національної гвардії, працівників ДСНС, – розповіли у поліції.

Один із випадкових свідків розповів, що бачив хлопчиків біля берега Дніпровських плавень.

Пошуки не припинялася цілу ніч, і лише на ранок на тонкій кризі поліцейські побачили дитячу шапку. Вона непримітно лежала біля проламаної ополонки.

– Нашим водолазно-рятувальним відділенням на відстані ста метрів від берега та на глибині півтора метри було знайдено тіла хлопчиків, – повідомили в ДСНС.

На руках школярів були численні подряпини, а тіла застигли в позах, які свідчать про те, що діти до останнього намагалися втриматися на поверхні.

Керівництво ліцею, де навчалися дев’ятирічні хлопчики, запевняє: бесіди на тему небезпеки на воді проводилися неодноразово.

У загиблого Ігорчика були і батько, і матір, а от напівсироту Іванка виховували троє дорослих братів, поки матір була на заробітках.