Оголене тіло біля залізниці: у Лубнах розкрили вбивство жінки шестирічної давнини

У Полтавській області вдалося розшукати вбивцю 58-річної жінки, яка загинула шість років тому. За скоєне чоловіку загрожує довічне.

Інцидент стався навесні 2016 року у Лубнах. Першим оголене тіло жінки зі слідами насильства знайшов охоронець колишньої залізничної товарної станції.

Слідчі, що прибули на виклик, з’ясували, що жінка загинула внаслідок колото-різаних поранень шиї та тулуба. Біля її тіла лежав закривавлений ніж.

– Під час ретельного огляду місця злочину слідчі вилучили залишені злочинцем сліди та ряд речових доказів, що вказували на жорстоку розправу над потерпілою. Все вилучене ретельно досліджено експертами, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, було проведено судово-медичну, молекулярно-генетичну (ДНК) та трасологічну експертизи. Саме завдяки їхнім результатам поліція вийшла на слід вбивці.

Ним виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема й за вбивство людини.

Під час допиту чоловік заперечував будь-яку причетність до вбивства жінки, пояснюючи, що навіть не був знайомий з нею. Однак під тиском неспростованих доказів підозрюваний зізнався у скоєному.

Кримінальне провадження відкрито за п.13 ч.2 ст.15 (Умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) КК України.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.