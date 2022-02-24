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Працюємо над ситуацією: у Києві фіксують перебої зі службами 112 і 101

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Працюємо над ситуацією: у Києві фіксують перебої зі службами 112 і 101

У Києві почалися масові перебої зі службами поліції та рятувальників. Йдеться про лінії 112 та 101: фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням роботи.

Про це вдень 24 лютого офіційно заявили у Міністерстві внутрішніх справ України.

– Зараз у Києві почалися перебої зі службами 101 і 112. Ми працюємо над тим, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися. Ми зробимо все, щоб можна було додзвонитися на ці пункти, – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі МВС заспокоїли мешканців столиці та запевнили, що найближчим часом кожен киянин зможе додзвонитися до профільних служб, щоб отримати необхідну допомогу.

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Джерело: МВС

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