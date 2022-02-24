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У Гостомелі заблокували десант, військові отримали наказ на знищення – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Гостомелі заблокували десант, військові отримали наказ на знищення – Зеленський

Під час військового вторгнення Росії в Україну на аеродром у Гостомелі під Києвом висадився десант бойовиків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський десант заблокували.

– Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення, – зазначив глава держави.

У Міністерстві оборони України додали, що бригада швидкого реагування Національної гвардії збила три вертольоти з 34 літаків. За останніми даними, військові завдали артилерійський удар на аеродром, на якому висадився ворожий десант.

– Бригада перегрупувалася. Інформація про втрати уточнюється. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу, – йдеться у повідомленні.

В органи та підрозділи Державної прикордонної служби України, навіть у ті, які розташовані у зоні проведення ООС, продовжують прибувати резервісти для оборони та захисту України.

Прикордонники Збройних сил України, Національної гвардії та інші сили безпеки тримають оборону, наголосили у Держприкордонслужбі.

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Фото: Офіс президента

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