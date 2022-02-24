У мерії Києва повідомили про зафіксовану повітряну загрозу над столицею і просять жителів при звуку сирени прямувати в укриття.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

– Зафіксовано повітряну загрозу! У разі включення сирен просимо всіх терміново наслідувати укриття цивільного захисту!, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив мер Віталій Кличко, всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей у будь-який час доби.

Нагадаємо, що сьогодні о 5.00 Росія розпочала воєнне вторгнення в Україну. Агресор завдав ракетних ударів по українських містах.

Вторгнення почалося з атаки на військові аеродроми та склади у Києві, Харкові та Дніпрі. Також російські окупанти перейшли державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.