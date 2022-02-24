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В Обухівському районі впав літак ЗСУ, є загиблі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Обухівському районі впав літак ЗСУ, є загиблі

В Обухівському районі Київської області впав літак Збройних сил України (ЗСУ). Трагедія сталася між селами Жуківці та Трипілля.

Про це повідомляє пресцентр МВС України.

На борту літака перебувало 14 людей – загинуло п’ятеро.

 

Повідомляється, що літак впав, а потім загорівся.

Наразі ДСНС України гасить пожежу – залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, о 5.00 Російська Федерація розпочала вторгнення на територію України.

У селі Липецьке в Одеській області загинули 18 людей внаслідок удару російських військових. Серед них є вісім чоловіків та 10 жінок.

Раніше повідомлялося, що в Київській області російсько-окупаційні війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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