Російські війська та техніка перейшли державний кордон України в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
Про це повідомляють у ДПСУ.
У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску Сеньківка та Гремяч і на інших напрямках.
Прикордонники повідомляють, що зафіксований прохід колони техніки через пункт пропуску Бударки в Харківській області та на напрямку пункту пропуску Мілове в Луганській області.
Російський ворог обстріляв більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
– За наявною інформацією, серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень. Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога, – йдеться у повідомленні.