Російські війська та техніка перейшли державний кордон України в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Про це повідомляють у ДПСУ.

У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску Сеньківка та Гремяч і на інших напрямках.

Прикордонники повідомляють, що зафіксований прохід колони техніки через пункт пропуску Бударки в Харківській області та на напрямку пункту пропуску Мілове в Луганській області.

Російський ворог обстріляв більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.