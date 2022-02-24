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Ворожі війська порушили кордон чотирьох областей України – ДПСУ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
російські танки

Російські війська та техніка перейшли державний кордон України в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Про це повідомляють у ДПСУ.

У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску Сеньківка та Гремяч і на інших напрямках.

Прикордонники повідомляють, що зафіксований прохід колони техніки через пункт пропуску Бударки в Харківській області та на напрямку пункту пропуску Мілове в Луганській області.

Російський ворог обстріляв більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

– За наявною інформацією, серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень. Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога, – йдеться у повідомленні.

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