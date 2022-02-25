На підході до міста Чернігів українські збройні сили вдало відбили прорив російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

За його словами, українським військовим вдалося утримати оборону на чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова.

Російська техніка відступила від Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ захопили ворожу техніку та документи з особистими даними російських військових.

Раніше повідомлялося, що в Київській області тривають бої українських військовослужбовців з російськими окупантами.

Останні новини про війну РФ проти України – дивіться у нашій текстовій трансляції.

Фото: Головнокомандувач ЗС України