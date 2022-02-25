На підході до міста Чернігів українські збройні сили вдало відбили прорив російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.
За його словами, українським військовим вдалося утримати оборону на чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова.
Російська техніка відступила від Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ захопили ворожу техніку та документи з особистими даними російських військових.
Раніше повідомлялося, що в Київській області тривають бої українських військовослужбовців з російськими окупантами.
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