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Під Черніговом ЗСУ відбили прорив російських військ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Під Черніговом ЗСУ відбили прорив російських військ

На підході до міста Чернігів українські збройні сили вдало відбили прорив російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

За його словами, українським військовим вдалося утримати оборону на чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова.

Російська техніка відступила від Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ захопили ворожу техніку та документи з особистими даними російських військових.

російська техніка Фото: Головнокомандувач ЗС України російська техніка військові Фото: Головнокомандувач ЗС України

Раніше повідомлялося, що в Київській області тривають бої українських військовослужбовців з російськими окупантами.

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Фото: Головнокомандувач ЗС України

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