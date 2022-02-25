Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що дорогою до міста Щастя російські окупанти Градами обстріляли автобуси для евакуації населення.

Про це очільник Гайдай написав у Facebook.

Наразі уточнюється інформація про постраждалих.

– Сьогодні намагалися проїхати два автобуси, щоб вивезти із Щастя літніх людей, жінок та дітей. Як тільки автобуси під’їхали до Щастя, їх одразу накрили Градами. Слава Богу, водії живі, але поранені, – сказав голова ВЦА.

За його словами, ситуація в області залишається складною. Найбільше обстрілів фіксується поблизу Щастя, Золоте, Новотошковки. Ворог Смерчами обстріляв Старобільськ. Там зазнали руйнувань житлові будинки, а ще дитячий садочок.

Наразі місцеві органи самоврядування організовують евакуацію людей там, де це можливо зробити.

За словами Сергія Гайдая, дуже багато жителів області телефонують і цікавляться, де можна записатися до тероборони.