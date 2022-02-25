Російські окупаційні війська з Градів обстріляли селище Ворзель, що під Києвом. Уламки від снарядів влучили в одне з приміщень дитячого будинку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, уламки від снарядів систем залпового вогню Град поцілили в одне з приміщень дитячого будинку, у якому перебувало 50 дітей.

– Постраждалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходилися в інших приміщеннях, – написала генпрокурор.

Вихованців з дитячого будинку поки що не евакуювали. Крім того, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні.

Наразі вживаються заходи щодо евакуації дітей.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Мелітополя російськими військовими снаряд влучив у житловий будинок. Постраждала 12-річна дівчинка та її 46-річний батько.

Нагадаємо, що 24 лютого о 4.00 Росія розпочала воєнне вторгнення в Україну.