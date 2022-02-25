Російські окупанти продовжують наступати із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За інформацією, управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі та окупованого Криму.

На білоруському аеродромі Гомель сів російський Іл-76 з десантниками на борту. Через пошкодження злітної смуги на аеродромі у Гостомелі, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.

Повідомляється, що на Сіверщині підрозділи ЗСУ на річці Білоус зупинили ворога.

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Під Черніговом російські окупанти також отримали відсіч, і тепер намагаються обійти місто та здійснити наступ на Київ.

– З цією ж метою – наступу на Київ – не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп, – йдеться у повідомленні Генштабу.

На півдні країни російські війська вийшли на рубіж Херсон — Нова Каховка — Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Противник веде бій за місто Мелітополь.

На Донецькому напрямку ворог таки не зміг вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Обстріли підрозділів Об’єднаних сил не припиняються.

– На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились на визначеному рубежі, – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ ведуть постійні бої та повітряну розвідку.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого близько 08.30 поблизу села Вознесенське Золотоніського району українські військові збили ворожий літак.

Як триває війна в Україні – читайте у нашому матеріалі.