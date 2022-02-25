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Українська ППО знищила російську крилату ракету під Вінницею

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Українська ППО знищила російську крилату ракету під Вінницею

Сьогодні зранку під Вінницею українські військові перехопили російську крилату ракету.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова вінницької ОДА Сергій Борзов.

Так, близько 11.00 спрацювала протиповітряна оборона під час атаки на військово-цивільний аеропорт у Гавришівці.

Місцевим жителям вдалося зафільмувати, як працює українська протиповітряна оборона – ракету знищено.

Раніше повідомлялося, що унаслідок потрапляння уламків російської ракети в житловий будинок на вулиці Кошиця, 7А у Києві троє людей дістали поранень.

З 5.00 24 лютого Росія почала вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.

Усі новини про війну в Україні читайте у нашому матеріалі.

Фото: Pixabay

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