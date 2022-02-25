Сьогодні зранку під Вінницею українські військові перехопили російську крилату ракету.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова вінницької ОДА Сергій Борзов.
Так, близько 11.00 спрацювала протиповітряна оборона під час атаки на військово-цивільний аеропорт у Гавришівці.
Місцевим жителям вдалося зафільмувати, як працює українська протиповітряна оборона – ракету знищено.
Раніше повідомлялося, що унаслідок потрапляння уламків російської ракети в житловий будинок на вулиці Кошиця, 7А у Києві троє людей дістали поранень.
З 5.00 24 лютого Росія почала вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.
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