Сьогодні зранку під Вінницею українські військові перехопили російську крилату ракету.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова вінницької ОДА Сергій Борзов.

Так, близько 11.00 спрацювала протиповітряна оборона під час атаки на військово-цивільний аеропорт у Гавришівці.

Місцевим жителям вдалося зафільмувати, як працює українська протиповітряна оборона – ракету знищено.

Раніше повідомлялося, що унаслідок потрапляння уламків російської ракети в житловий будинок на вулиці Кошиця, 7А у Києві троє людей дістали поранень.

З 5.00 24 лютого Росія почала вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.

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