Під Херсоном окупанти обстріляли авто швидкої допомоги

Біля міста Херсон російські окупанти обстріляли автомобіль швидкої допомоги.

Херсонські медики везли пораненого, коли їхню машину підбили російські загарбники.

Медпрацівникам доводиться надавати першу допомогу прямо серед голого поля. Ба більше, на задньому фоні видно, як догоряє автомобіль швидкої.

В результати розстрілу та підриву карети швидкої загинули 64-річний водій та поранений, якому там тоді надавали допомогу. Вони згоріли живцем. Про це повідомляє журналістка Анжела Слободян.

В результаті обстрілу поранення отримав 52-річний фельдшер (саме йому надають допомогу на відео).

– Машину швидкої просто розстріляли і підірвали окупанти за кілька кілометрів від Херсона. Живцем згоріли 64-ти річний водій швидкої та поранений, якого медики везли в лікарню. Поранено 52-річного фельдшера. Він у лікарні. Молимося аби він вижив! Дві карети швидкої везли поранених до лікарні. Одна – проскочила. Горіти вам у пеклі, нелюди! – зазначила журналістка.

Згідно з Женевською конвенцією, заборонено завдавати ударів та обстрілювати тих, хто працює під червоним хрестом, тобто медиків.