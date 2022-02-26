В селищі Бородянка Київської області ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Інформація про трагедію надійшла о 13:40.

Внаслідок попадання снаряду у будинок загинули троє людей. Крім того, під завалами можуть перебувати ще троє.

Підрозділи ДСНС залишили місце події у зв’язку з обстрілами, зазначається у повідомленні.

Рятувальники опублікували відео з місця інциденту: на кадрах видно, що будинок вщент розтрощено.

Нагадаємо, що 25 лютого російські окупаційні війська з Градів обстріляли Ворзель, що на Київщині. Уламки від снарядів потрапили в одне з приміщень дитячого будинку.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що атака російських військ на дитячий будинок є воєнним злочином та порушенням Римського статуту.